В Пентагоне не видят необходимости снимать санкции с военного руководства КНР

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в четверг, 29 июня, заявил, что на сегодняшний день Вашингтон не видит необходимости снятия санкций с военного руководства КНР ради контактов с ним, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Пентагона сказал: «Как уже говорил министр обороны Остин, он может проводить контакты со своим китайским коллегой прямо сейчас. Поэтому нет необходимости снимать санкции для того, чтобы он проводил такие контакты. С нашей точки зрения, препятствий тому, чтобы поддерживать открытыми каналы коммуникаций, – нет».

Вашингтон, Иван Бабурин

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