Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в четверг, 29 июня, заявил, что Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН письмо, в котором призвала генсека ООН Антониу Гутерриша повлиять на Киев и заставить его воздержаться от провокаций на Запорожской АЭС, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза на сайте ООН.

В ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН Небензя сказал: «Сегодня в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН мы распространили в качестве документа письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся безумных инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту, находящуюся под нашим контролем Запорожскую атомную станцию, у нас нет. В письме мы призываем генерального секретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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