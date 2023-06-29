СМИ: Медики Белого дома проверили финскую больницу в преддверии визита Байдена

Больницу «Йорви» в Эспоо, столичном регионе Финляндии, перед возможным визитом в Хельинки президента США Джо Байдена посетили с ознакомительной инспекцией врачи из медицинской части Белого дома, – сообщает в четверг, 29 июня, финская газета Helsingin Sanomat.

Издание со ссылкой на источники пишет: «Представители медицинской части Белого дома в мае посетили больницу «Йорви» с целью проверки уровня ее оснащения. Финляндия готовится провести в начале июля саммит Северных стран и США с участием Джо Байдена. Медицинское руководство столичного округа от комментариев отказалось. При этом главный врач Маркку Мякиярви отметил, что поездки медицинского персонала перед государственными визитами являются обычной практикой».



«Ранее врачи Белого дома проводили оценку состояния больницы Мейлахти в Хельсинки в 2018 году за две недели до визита в Финляндию тогдашнего президента США Дональда Трампа 15-16 июля», – говорится в публикации Helsingin Sanomat.

Хельсинки, Иван Бабурин

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