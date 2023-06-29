Пенс: США развалили СССР, чтобы не воевать с коммунистами в своей стране и дать свободу Украине

Кандидат в президенты США Майк Пенс, прибывший в Киев с необъявленным визитом, в четверг, 29 июня, заявил, борьба Соединенных Штатов с коммунистами развалила Советский Союз и тем самым дала «свободу Украине», – сообщает NBC NEWS .

В интервью телеканалу экс-вице-президент и нынешний кандидат в президенты США сказал: «Со времен Рональда Рейгана американский народ всегда поддерживал тех, кто отбивался, защищая собственную свободу. Доктрина Рейгана состоит в том, чтобы США предоставляли средства борьбы тем, кто готов сразиться с коммунистами в своей стране для того, чтобы нам никогда не пришлось с ними бороться на нашей земле. Это неотъемлемая часть того, что развалило Советский Союз и дало возможность Украине жить в свободе».

При этом американский гость в Киеве заявил, что отправку американских войск в Украину для поддержки режима не поддерживает.

«Нам никогда не стоит присылать американские войска на Украину, у нас нет нужды этого делать», – подчеркнул Майк Пенс во время визита Киев.

Киев, Иван Бабурин

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