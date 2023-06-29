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Пятница, 30 июня 2023, 01:31 мск

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Берлин передал Киеву очередной комплект вооружений, в том числе РЛС

система NASAMS. Фото главы ОП Украины Андрея Ермака

Федеральное правительство Германии в четверг, 29 июня, объявило о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который, том числе, вошла еще одна радиолокационная система (РЛС) «TRML-4D», составная часть системы ПВО «IRIS-T SLM», – сообщают украинские СМИ.

Украинские издания со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте правительства ФРГ, пишут, что в новый пакет помощи Киеву вошли: радиолокационная система TRML-4D ( ранее передана одна), три моста для мостоукладчика BIBER; 16 грузовиков Zetros (ранее было передано 108); два автомобиля пограничной службы (ранее передано 152); мобильная и защищенная система разминирования (ранее передано 11).

Сообщается также, что стоимость одной РЛС TRML-4D составляет около 16,6 млн. евро.

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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