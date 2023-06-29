Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по теме поставок вооружений на Украину и их последствиям в четверг, 29 июня, заявил, что поражение киевского режима – это лишь вопрос времени, – сообщили в российском МИДе.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Страны Запада сейчас осуществляют не только безудержную накачку киевского режима оружием, но и обучение ВСУ и националистических батальонов на своих территориях, предоставляют украинской армии разведданные для целеуказания и даже санкционирование ударов по конкретным целям западным оружием. При этом старательно утверждается, что в конфликте с Россией западные страны не участвуют».

«Баланс сил никакие поставки вооружений не изменят. И большинство независимых военных экспертов уже открыто признают, что поражение киевского режима – это лишь вопрос времени», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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