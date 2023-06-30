Путин добавил Дербенту 3000 лет

Глава республики Дагестана Сергей Меликов на брифинге в пятницу, 30 июня, заявил, что президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Дербент предложил считать, что возраст города составляет пять тысяч лет, а не две тысячи, как считалось до сих пор, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Меликов сказал: «Вы, наверно, слышали как Владимир Владимирович прямом эфире отзывался о Дербенте и даже поправил меня, когда я доложил ему о том, что мы несколько лет назад отмечали двухтысячелетие Дербента. Тогда президент подчеркнул, что, наверно, стоит обращаться к другой исторической дате, к другой вехе и считать, что Дербенту пять тысяч лет. Мы это восприняли, в том числе как указание».

«Я поздравляю всех дагестанцев с тем, что у нас теперь есть город с пятитысячелетней историей. Город Дербент – колыбель всемирной истории», – заявил глава Дагестана.

Махачкала, Иван Бабурин

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