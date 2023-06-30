Париж не согласен с рекомендациями ООН заняться проблемами расизма в полиции

МИД Франции назвали необоснованной рекомендацию ООН заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в правоохранительных органах республики, – сообщают СМИ.

Французское внешнеполитическое ведомство в своем микроблоге в Twitter разместило заявление, в котором говорится: «Любое обвинение в расизме или систематической дискриминации со стороны правоохранительных органов абсолютно необоснованно. Правоохранители Франции решительно борются с дискриминацией».

Напомним, что на фоне беспорядков во Франции, вызванных гибелью подростка от рук полицейских, ООН обратилась к руководству Пятой республики с рекомендацией «серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции».

Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в пригороде Париже – Нантере застрелили 17-летнего чернокожего подростка, что стало поводом к массовым беспорядкам, продолжающимся четвертый день по всей Франции.

Париж, Иван Бабурин

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