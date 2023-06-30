Лукашенко заявил, что Запад кладет голову Европы на ядерную гильотину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости во Дворце Республики в пятницу, 30 июня, во время выступления задался вопросом, «осознает ли Запад, что кладет голову Европы на ядерную гильотину» и рекомендовал не испытывать «славянское терпение», – сообщает белорусское агентство БелТА.

В ходе своего выступления Лукашенко сказал: «Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах. …Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой – Вильнюсом и Европой?»

«В случае, если начнется самая страшная во всей истории война, исчезнет вся Европа, в том числе, как цивилизация. Это никому не нужно. Нам тоже. Беларусь, Россия в таком исходе категорически не заинтересованы», – отметил президент Белоруссии и предупредил: «В случае возникновения угрозы государственности, независимости, территориальной целостности, безопасности наших народов ответ будет адекватный. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу!»

Минск, Иван Бабурин

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