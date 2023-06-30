ООН призвала избегать эскалации вокруг Запорожской АЭС

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в пятницу, 30 июня, заявил, что ООН призывает все стороны избегать роста напряженности вокруг Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

Комментируя письмо, переданное российским постпредом Василием Небензей членам Совбеза ООН с призывом к Западу не допустить устроить диверсию Киевом на ЗАЭС, сказал: «Что касается ситуации в Запорожье, то мы так же хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые могут привести к повышению напряженности вокруг атомной станции. Ведущую роль здесь в рамках структур ООН играет МАГАТЭ. Они продолжают работать над обеспечением безопасности станции».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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