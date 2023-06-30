Киевлян успокоили, что они останутся вне зоны поражения в случае аварии на ЗАЭС

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко успокоил киевлян, заявив, что столица Украины останется вне зоны опасности, которая может возникнуть в случае аварии на Запорожской АЭС, – сообщает телеканал «Мы Украина» украинские СМИ.

В эфире телеканала Лашко сказал: «По прогнозам, которые есть, Киев останется вне зоны влияния в случае аварии. …Направление движения радиоактивного облака будет зависеть от конкретной климатической ситуации. Когда мы будем знать, сколько и чего взорвалось, какие реакторы, куда пошло облако и т.д., тогда мы будем понимать возможную зону поражения».

«Не нужно создавать панику и искусственный ажиотаж. Нужно слушать рекомендации, которые даются в конкретный период времени, они привязаны к конкретным ситуациям и основанные на радиационном мониторинге. К радиационной аварии невозможно подготовится так, чтобы защитить всех на 100%, поэтому есть ряд действий, которые будут предприниматься, чтобы защитить максимально. На территории ключевых зон поражения таблетки калия йодида уже были розданы», – подчеркнул глава украинского минздрава.

Киев, Иван Бабурин

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