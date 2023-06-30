Бориса Гребенщикова* признали иногатентом

Министерство юстиции РФ в пятницу, 30 июня, внесло в реестр иноагентов лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова*, журналиста Андрея Караулова*, а также ряд других лиц и организаций.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ф. Гольдшмидт*, А.В. Горпинченко*, Б.Б. Гребенщиков*, А.В. Караулов*, А.З. Морев*, М.Л. Тимонов*, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы»*, сетевое издание «Sota.vision»*, а также издание «Бумага»*.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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