Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в пятницу, 30 июня, заявил, что киевский режим и его западные покровители готовят на Запорожской АЭС операцию «под чужим флагом», чтобы потом обвинить Россию в провокации, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter написал: «Видимо, киевский режим и его западные спонсоры решили пойти на ядерную провокацию на Запорожской АЭС, которую Украина регулярно обстреливает. Им нужна новая операция «под чужим флагом», чтобы обвинить Россию (как было с Бучей или Каховской ГЭС), чтобы попытаться вернуть на свою сторону западное общественное мнение, которое все больше и больше устает давать деньги на опосредованную войну НАТО с Россией до последнего украинца».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»