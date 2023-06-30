Польским дальнобойщикам запретили грузоперевозки по России

Министерство транспорта РФ в пятницу, 30 июня, сообщило, что согласно решению правительства по территории России вводится запрет на грузоперевозки польскими фурами.

В сообщении минтранса, опубликованном, говорится: «Постановлением [правительства] также введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем, для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и другие) сделаны исключения. Запрет также не распространяется на перевозки в Калининградскую область в целях бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами».

Москва, Иван Бабурин

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