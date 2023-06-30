США не приняли решение о передаче Киеву истребителей F-16 и дальнобойных ракетных комплексов

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в пятницу, 30 июня, заявил, что решение о передаче Украине дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS еще не принято, – передает «Голос Америки»*.

Сообщается, что Милли сказал: «ATACMS, F-16 или что-нибудь другое... это постоянный процесс проверки. Эти вещи на столе. Пока решения нет. Это решение находится в компетенции президента».

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Вашингтон, Иван Бабурин

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