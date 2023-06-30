США хотят убедиться, все ли есть у Киева для продолжения наступления

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 30 июня, заявил, что результаты украинского контрнаступления пока «не такие, как хотелось бы», поэтому Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для продолжения наступления, – сообщает CNN.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Темпы и направления наступления зависят исключительно от Украины. Украинские силы достигли определенного прогресса в наступлении. Но они сами говорят о том, что это не так много, как им хотелось бы. Поэтому мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть то, что им нужно, и будем продолжать это делать».

«Мы продолжаем делать то, что мы можем сделать, чтобы помочь им в контрнаступлении: обучение, дополнительные возможности, советы и информация. Я имею в виду, что мы продолжаем оказывать им поддержку, пока они проходят через эти наступательные операции», – отметил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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