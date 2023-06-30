Пекин: США делают из Тайваня склад боеприпасов

Официальный представитель управления по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь заявила, что США превращают остров в склад боеприпасов, продолжая поставки вооружений, – сообщает в пятницу, 30 июня, телеканал CGTN.

Как сообщает телеканал, Чжу Фэнлянь сказала следующее: «Китай выразил решительный протест против одобрения госдепартаментом США поставок боеприпасов на Тайвань на сумму около $440 млн. В одобренный пакет поставки входят боеприпасы для пушек калибром 30 мм, запчасти для колесной техники и другое оружие. Он стал уже десятым при президенте Байдене. Соединенные Штаты делают из острова склад боеприпасов».

«Китай осуждает любые военные контакты между США и Тайванем, особенно поставки оружия. Соединенные Штаты должны соблюдать принцип «одного Китая» и прекратить продавать Тайваню оружие и вообще вести какие-либо военные контакты», – подчеркнула китайский дипломат и обвинила правящую Демократическую прогрессивную партию Тайваня в том, что она «добивается благосклонности со стороны США, тратя на это с трудом заработанные народом Тайваня деньги, одновременного толкая его к войне».

Пекин, Иван Бабурин

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