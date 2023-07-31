Белый дом «без колебаний» введет санкции против КНДР, если Пхеньян будет оказывать помощь Москве

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 31 июля, заявил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Северной Кореи без колебаний, если Пхеньян будет помогать России, – сообщает Интерфакс.

Комментируя визит министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян, Миллер сказал: «Мы никогда не колебались в вопросе введения санкций против Северной Кореи и северокорейских организаций, когда обнаруживали действия или факты, требующие ограничительных мер. Также мы вводили санкции и против юридических лиц, помогавших России в военной сфере, и мы, если будет нужно, сделаем это в будущем без колебаний».

Вашингтон, Иван Бабурин

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