СМИ: Зеленский может лично приехать для выступления на Генассамблее ООН в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский может лично приехать в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, запланированных на сентябрь текущего года, – сообщает в понедельник, 31 июля, агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что «президент Зеленский на Генассамблее ООН может лично представить «формулу мира» – план из десяти пунктов, призванный прекратить вторжение России на Украину».

«В Киеве настаивают, что во время работы Генассамблеи ООН может состояться саммит по «формуле мира». Однако, некоторые союзники Украины против личного участия Зеленского исходя из соображений логистики, а также из-за необходимости успеть предварительно заручиться поддержкой стран «глобального Юга». Еще один вариант, который обсуждается – это заседание Совета безопасности ООН, в котором могла бы принять участие и Россия, но окончательных решений пока нет», – пишет Bloomberg.

Вашингтон, Иван Бабурин

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