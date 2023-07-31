Две африканские страны заявили, что вмешательство в дела Нигера будет расценено, как объявление войны им

Буркина-Фасо и Мали в понедельник, 31 июля, заявили, что любое военное вмешательство в дела Нигера будут считать объявлением войны и им тоже, – сообщает французское агентство AFP.

В совместном заявлении двух стран говорится: «Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали предупреждают, что всякое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали. Буркина-Фасо и Мали готовы выйти из ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки, – прим.ред.) в случае военной интервенции против Нигера».

Ранее в понедельник глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж военную интервенцию в Нигер не планирует и заботится только о безопасности своих граждан, – сообщил телеканал BFMTV.

Комментируя заявление мятежников о подготовке Францией военной интервенции в Нигере, в эфире телеканала Колонна сказала: «Мы категорически отрицаем, это ложь. Наш единственный приоритет – это обеспечение безопасности наших сограждан».

Напомним, что в среду на прошлой неделе в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был смещен президент страны Мохамед Базум.

Уагадугу, Иван Бабурин

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