Италия и Франция объявили эвакуацию своих граждан из Нигера

Франция с 1 августа начнет эвакуировать из Нигера своих граждан и всех европейцев, которые решат уехать, сообщил французский МИД. Власти Италии также объявили об организации спецрейса для вывоза своих граждан из нигерийской столицы.

«Франция готовит эвакуацию своих граждан и граждан Европы, которые хотят покинуть страну. Эта эвакуация начнется сегодня», – цитирует объявление МИД телеканал BFM-TV.

Около 600 французских гражданских лиц и порядка 1,5 тыс. солдат находятся в Нигере. Их всех попросили сохранять спокойствие, а желающих эвакуироваться – сообщить о себе и своем желании в посольство.

По данным телеканала, обстановка в Ниамее очень спокойная. Местные жители не проявляют неприязни или злости к французам и объясняют это тем, что выступают против роли Франции в политике прежнего правительства, а не против отдельных граждан.

Глава МИД Италии Антонио Таяни предложил гражданам своей страны покинуть нигерийскую столицу на специальном борте. Сейчас в Нигере находятся около 100 итальянцев.

«Итальянское правительство решило предложить соотечественникам, находящимся в Ниамее, возможность покинуть город специальным бортом», – написал министр в сервисе микроблогов.

Он добавил, что итальянское посольство продолжит работу в нигерийской столице, в том числе, «чтобы внести вклад в проведение переговоров» с мятежниками.

Накануне Берлин и Париж сообщили, что в эвакуации европейцев из Нигера нет необходимости, поскольку их гражданам ничто не угрожает. Отношения между Нигером и рядом европейских стран резко ухудшились после свержения избранного президента африканской страны Мохамеда Базума. Военные Нигера объявили генерала Омара Тчиани новым главой государства.

Париж, Наталья Рязанова

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