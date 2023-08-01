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NewDayNews.ru

Вторник, 1 августа 2023, 17:44 мск

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В руководстве Грузии раскритиковали посла США

Фото: president.gov.ge

Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на фоне протестов оппозиции из-за прибытия круизного лайнера с россиянами в порт Батуми во вторник, 1 августа, заявил, что посол США не имеет права говорить от имени всего грузинского народа, – сообщает Sputnik-Ближнее зарубежье

Комментируя слова посла США Дегнан о том, что грузины не будут приветствовать граждан России, Кобахидзе сказал: «Никто не думает так, как посол США в Грузии Келли Дегнан. Говорить от имени грузинского народа не является делом никакого посла, тем более, когда оцениваешь акцию 150 оппозиционеров из партии Саакашвили».

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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