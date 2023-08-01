В Совфеде заявили, что мнение ЕС о действиях России в ходе СВО никак учитываться не будет

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев во вторник, 1 августа, заявил, что мнение Евросоюза при определении своих действий в ходе специальной военной операции Россия будет учитывать в последнюю очередь, – сообщает ТАСС.

Комментируя агентству заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали о том, что Россия не должна использовать теракты Киева с применением беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине, Косачев сказал: «Нет ни малейшего сомнения, что при определении любых последующих российских действий в складывающейся ситуации мнение Евросоюза будет учитываться в последнюю очередь, то есть – никак».

Ранее сегодня в ходе брифинга в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что «Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине. Также – достоверность сообщений России об атаке дронов можно поставить под сомнение».

Москва, Иван Бабурин

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