Россия объяснила, почему не поддержала программу председательства США в Совбезе ООН

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 1 августа, заявил, что Россия не поддержала предложенную США программу по работе Совета Безопасности ООН в августе, потому что штаты неверно начали, – сообщают СМИ.
Российский дипломат, в частности, сказал: «Россия не поддержала программу председательства США в этом месяце. США начали свое председательство в СБ ООН с неверных действий».
Нью-Йорк, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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