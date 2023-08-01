В ООН заявили, что хотят, чтобы удары беспилотников по Москве прекратились

Заместитель официального представителя Антониу Гутерриша Фархан Хак на брифинге во вторник, 1 августа заявил, что ООН хочет, чтобы удары беспилотных аппаратов по гражданской инфраструктуре в Москве прекратились, – сообщают СМИ.

Комментируя последнюю атаку украинскими беспилотниками по небоскребам в Москва-Сити, Фрхан Хак сказал: «У нас нет информации из первых рук по поводу атаки беспилотниками. Но очевидно, что мы против любых атак на гражданские объекты, где бы это не происходило. Если, например, удар был нанесен по гражданским объектам в Москве, мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы против этого».

Следует отметить, что ранее сегодня официальный представитель Андрей Юсов Главного управления разведки Украины (ГУР) в прямом эфире украинского телевидения, комментируя атаки беспилотников на территории России, заявил, что «это будет продолжаться, пока «рашисты» не покинут территорию Украины и не восстановят украинский суверенитет по состоянию на 1991 год».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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