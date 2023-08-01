Минск и Варшава обменялись взаимными обвинениями в эскалации на границе

МИД Польши во вторник, 1 августа, вызвал поверенный в делах Белоруссии из-за нарушения границы вертолетами. В ответ Минск заявил, что действия Варшавы вызваны оправданием наращивания сил у границы, – сообщают СМИ.

В сообщении, опуцбликвоанном на сайте польского МИДа говорится: «В связи с вторжением в воздушное пространство Польши двух белорусских вертолетов 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах Белоруссии»

В свою очередь министерство обороны Белоруссии заявило, что «обвинения в нарушении границы Польши вертолетами ми-24 и ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными».

«Нарушения границы Польши белорусскими вертолетами не было. Заявление Варшавы нужно для оправдания наращивания сил у границы», – заявили в белорусском минобороны.

Позже министерство национальной обороны Польши заявило, что приняло решение направить на границу с Белоруссией больше военнослужащих и боевых вертолетов.

В сообщении на сайте польского оборонного ведомства говорится: «Министр национальной обороны, председатель комитета по делам национальной безопасности и обороны Мариуш Блащак приказал увеличить число солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты. Польская сторона проинформировала НАТО об инциденте».

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»