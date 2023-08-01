МИД Польши и Украины взаимно вызвали послов

Внешнеполитические ведомства Украины и Польши во вторник, 1 августа, вызывали послов из-за заявлений представителей руководства стран, – сообщают СМИ.

Польского посла на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД после заявления руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчина Пшидача 31 июля в эфире польского телевидения на фоне нежелания Варшавы покупать украинское зерно о том, что Киев «получил большую поддержку от Польши и ему стоило бы начать ценить это».

Официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко заявил, что посла Цихоцкого вызвали в ведомство и сказали, что такие заявления «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми», а также, что «политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов».

В ответ на заявление украинского дипломата МИД Польши вызвал к себе украинского посла в Варшаве.

В аккаунте польского внешнеполитического ведомства Twitter говорится: «МИД информирует, что посол Украины в Польше приглашен в резиденцию МИД в связи с заявлениями представителей украинской власти».

Киев, Иван Бабурин

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