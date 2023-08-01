Боррель обвинил Россию в циничном использовании еды как оружия и призвал весь мир «попросить» Москву вернуться к переговорам

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, 1 августа, обвинив Россию в использовании еды в качестве оружия, призвал мир попросить Москву вернуться к переговорам по «зерновой сделке», а также заявил, что санкций в отношении экспорта российских продуктов не существует, – сообщают СМИ.

В заявлении Борреля, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС, в частности, говорится: «Обращение России к уязвимым странам, в частности в Африке, с двусторонними предложениями об ограниченных поставках зерна, не решат созданную ей проблему. Это циничная политика преднамеренного использования еды в качестве оружия. …Нет никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны, и ЕС предоставил экономическим операторам подробные инструкции, разъяснив, что эти поставки в третьи страны разрешены. Европа работает с ООН, чтобы разрешить соответствующие платежи».

«Мы призываем международное сообщество и все страны активизировать свою помощь в поддержку глобальной продовольственной безопасности. Мы просим всех наших партнеров призвать Россию вернуться к переговорам, как это уже сделал Африканский союз, а также воздержаться от нападений на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины», – заключил глава европейской дипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

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