Вызов польского посла в МИД Украины Моравецкий назвал «ошибкой, какой не должно быть»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 1 августа, заявил, что вызов посла его страны в украинский МИД является «ошибкой, которой не должно быть».

В своем микроблоге в Twitter Моравецкий написал: «Вызов в украинский МИД польского посла – представителя страны, которая осталась единственной в Киеве в день вторжения России на Украину, никогда не должен был состояться, учитывая поддержку, которую польская сторона оказала Украине. Таких ошибок не должно быть».

«Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность, а интересы любого другого государства никогда не будут стоять выше интересов Польской Республики», – подчеркнул польский премьер.

Варшавой, Иван Бабурин

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