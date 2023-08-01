В Кремле рассказали, когда Москва вернется к «зерновой сделке»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 1 августа, заявил, как только условия России будут выполнены, Москва незамедлительно вернется к «зерновой сделке», – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, готова ли Москва вернуться к переговорам по возобновлению «зерновой сделки», изменилась ли ситуация, представитель Кремля сказал: «Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России».

Ранее сегодня постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что «Соединенным Штатам сказали, что россияне готовы вернуться к обсуждениям зерновой сделки, но мы пока не видели каких-либо свидетельств этого. Я продолжаю надеяться, однако надежды осталось мало».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»