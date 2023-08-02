В Госдуме попросили Мишустина сделать единовременную выплату семьям для подготовки детей к школе

Произвести единовременную выплату в размере одного ежемесячного пособия для подготовки детей к школе попросила премьер-министра России Михаила Мишустина председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи Нина Останина, – сообщает в среду, 2 августа, РИА Новости.

В письме, направленном Останиной на имя российского премьера, говорится: «Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, изыскать возможность произвести единовременную выплату в размере единого ежемесячного пособия для подготовки детей к школе. Комитет ГД по вопросам семьи поддерживает семьи, которые обратились с просьбой о выделении соответствующих средств в связи с резким увеличением стоимости школьной формы, письменных принадлежностей».

Москва, Иван Бабурин

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