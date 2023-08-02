Песков заявил, что западные СМИ живут состоянии военной цензуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками «Территории смыслов» в мастерской управления «Сенеж» в среду, 2 августа, заявил, что западные СМИ живут в состоянии абсолютной военной цензуры, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Кремля сказал: «Там очень много серьезных СМИ, очень много талантливых журналистов, умных, профессиональных. Но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, о которой мы с вами уже говорили, они живут в состоянии абсолютной военной цензуры. При этом англосаксонские издания сейчас являются законодателями мировой информации».

«Самые уважаемые западные СМИ, газеты, телеканалы, интернет-ресурсы, печатные издания, фактически, если называть вещи своими именами, получают указиловки, методички от своих спецслужб. Они получают сливы информации, которые очень часто являются фейками», – подчеркнул Песков.

Солнечногорск, Иван Бабурин

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