Путин и Эрдоган договорились определиться по времени и месту встречи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками «Территории смыслов» в мастерской управления «Сенеж» в среду, 2 августа, заявил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в ближайшее время определиться по месту и срокам встречи.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля сказал журналистам: «Они (Путин и Эрдоган, – прим.ред.) условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где встреча произойдет, во-вторых, по срокам. Это будет сделано все по дипломатическим каналам».

«Повестка (встречи, – прим.ред.) – это, во-первых, наши двусторонние отношения, которые весьма и весьма многопрофильные. Это, конечно же, Украина. Это, конечно же, вопрос зерновой сделки, по которой сегодня Путин дал исчерпывающие объяснения своему турецкому коллеге, и, конечно, обмен мнениями по всем мировым делам», – добавил Песков.

Солнечногорск, Иван Бабурин

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