Госдеп: Из-за пограничного конфликта между Варшавой и Минском статья 5 НАТО применена не будет

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в среду, 2 августа, заявил, что статья 5 устава НАТО «О коллективной обороне» из-за инцидента на границе Польши и Белоруссии задействована не будет, – сообщают СМИ.

Комментируя инцидент, произошедший 1 августа на Польско-Белорусской границе, представитель Госдепа сказал: «Есть процесс для стран НАТО для применения статьи 5 устава (НАТО,– прим.ред.), мы еще не на этой стадии. Приграничное напряжение между Польшей и Белоруссией не влечет ее применения».

Напомним, что накануне МИДом Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии из-за нарушения границы вертолетами. В ответ Минск заявил, что действия Варшавы вызваны оправданием наращивания сил у границы.

Следует отметить, что после «инцидента с белорусскими вертолетами» появилось сообщение на сайте польского оборонного ведомства, в котором было сказано: «Министр национальной обороны, председатель комитета по делам национальной безопасности и обороны Мариуш Блащак приказал увеличить число солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты. Польская сторона проинформировала НАТО об инциденте».

Вашингтон, Иван Бабурин

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