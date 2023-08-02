Российские ВС в Сирии примут самые жесткие меры в отношении террористов-смертников

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге в среду, 2 августа, заявил, что в случае нападения террористов-смертников из «Джабхат ан-Нусра»* на объекты и патрули российские военные примут самые жесткие меры.

В ходе своего выступления контр-адмирал Кулить заявил: «Российская сторона крайне обеспокоена информацией, свидетельствующей об активной подготовке террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра»* террористов-смертников, в задачу которой входит осуществление терактов против объектов и патрулей Вооруженных сил Российской Федерации и Сирийской Арабской армии».

«Вооруженные силы России в Сирии примут самые решительные и жесткие меры в отношении боевиков, планирующих нападение на российских и сирийских военнослужащих», – подчеркнул зам.руководителя ЦПВС в Сирии.

Дамаск, Иван Бабурин

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