Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что везде, куда бы НАТО не протянула свои дьявольские лапы, будут гибнуть люди, – сообщает в четверг, 3 августа, ТАСС.

В интервью агентству китайский дипломат сказал: «Вот уже более 30 лет НАТО повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане. Пять расширений на восток серьезно повлияли на существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе, стали главной причиной обострения украинского кризиса».

«Будучи пережитком холодной войны, НАТО должна была прекратить свое существование с окончанием холодной войны. Но она продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты. Факты доказали, что куда бы НАТО не протянула свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира», – подчеркнул посол КНР в России.

Москва, Иван Бабурин

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