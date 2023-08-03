В ДНР заявили о замедлении контрнаступления Киева из-за больших потерь

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что контрнаступление украинских войск замедлилось из-за больших понесенных потерь. Он также сообщил, что поставки западной военной техники на Украину сократились.

«На данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ – оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике», – приводит слова Гагина РИА «Новости».

Вместе с тем, по его словам, обстановка остается острой на всех направлениях. Он отметил, что украинская армия продолжает атаковать малыми группами при поддержке бронетехники. В то же время, констатировал Гагин, в целом значимых событий на линии фронта не происходит.

Советник врио главы ДНР также рассказал, что на Авдеевском направлении российские силы наступают с трех сторон – в лоб и по флангам, по аналогии с освобождением Артемовска. «Сам укрепрайон простилается на километры вглубь, это достаточно серьезно. Но стоит понимать, что противник истощен, и в последнее время он предпринимает не такие регулярные, конвейерные попытки [наступать]», – сказал Гагин.

Кроме того, Гагин сообщил, что ВСУ группируют достаточно большие силы на подступах к Артемовску и не перестает атаковать. «Бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку – они до сих пор продолжаются. Дело в том, что эти небольшие населенные пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артемовск», – сказал Гагин, уточнив, что Клещеевка сейчас находится под контролем ВС РФ.

«Часть высот в районе Клещеевки заняты противником и противник оттуда ведет огонь по подступам к Артемовску, и в принципе контролирует часть территории», – рассказал он, отметив, что российские ВКС эту проблему решат.

Затрагивая вопрос поставок западной военной техники на Украину, Гагин заявил, объем передаваемых Киеву вооружений «действительно сократился». Он выразил сомнение, что Украине поставят самолеты американского производства, так как их потеря станет для промышленности США большим ударом.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»