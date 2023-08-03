ЕС запретил экспорт оружия в Белоруссию за обход санкций против России

Евросоюз ввел запрет на экспорт в Белоруссию ряда «особо чувствительных товаров и технологий», которые способствуют военно-техническому совершенствованию страны, говорится в заявлении Еврокомиссии. Речь идет об огнестрельном оружии, боеприпасах и товарах для использования в сфере авиации и космической отрасли.

«Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Белоруссии и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Белоруссию», – сказано в заявлении.

Как отмечает Еврокомиссия, санкции введены в связи с «причастностью Белоруссии к действиями России на Украине».

Напомним, в рамках 11-го пакета санкций Евросоюза, введенного в июне, входит механизм ограничений против третьих стран, которые помогают России обходить санкции.

Брюссель, Наталья Петрова

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