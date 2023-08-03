В Берлине объяснили, почему отказывают Киеву в поставках дальнобойных ракет

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ продолжит отказывать Украине в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus, потому что также поступают США, – сообщает в четверг, 3 августа, Aussiedlerbote.

Германское издание пишет, что Писториус сказал следующее: «Мы все еще считаем, что сейчас это не является нашим главным приоритетом. Не только мы не поставляем. Наши американские союзники тоже не поставляют эти крылатые ракеты. Наши имеют особую дальность».

Следует напомнить, что ранее в власти Германии заявляли, что не будут поставлять вооружение, которое может быть использовано для ударов по территории России.

Берлин, Иван Бабурин

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