Медведев рассказал, сколько человек принято на службу по контракту с начала года

Заместитель председателя Совета безопасности РП Дмитрий Медведев в четверг, 3 августа на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил России заявил, что с1 января текущего года на контракт принято более 231 тысячи человек.

В ходе своего выступления Медведев, в частности, сказал: «Задача остается прежней: сделать службу по контракту максимально престижной. Для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные и технологические решения. Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы. По данным министерства обороны, с 1 января по 3 августа этого года на контракт принято более 231 тысячи человек».

Москва, Иван Бабурин

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