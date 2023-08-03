Польша пригрозила «без колебаний» применить боевые вертолеты в случае угрозы на границе с Белоруссией

Заместитель начальника Генерального штаба Войска польского Марек Соколовский на совещании с министром обороны Мариушем Блащаком в четверг, 3 августа, заявил, что вслед за снайперами на границу с Белоруссией переброшены боевые вертолеты, пилоты которых готовы открыть огонь «без колебаний», – сообщает польский телеканал TVP.info.

В ходе своего доклада Соколовский сказал: «Пилоты вертолетов – профессионалы с боевым опытом, все служили Афганистане. Они опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний применят вооружение».

Ранее Варшава заявила об увеличении количества войск на границе с Белоруссией. «Наращивание группировки продолжится», – заявили в польском минобороны.

Варшава, Иван Бабурин

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