США призвали все страны-члены ООН надавить на Россию для возобновления «зерновой сделки»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 3 августа, во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН потребовал от всех членов Организации надавить на Россию, чтобы она прекратила использовать Черное море «в качестве шантажа», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Мы благодарны Турции и другим за работу по восстановлению зерновой сделки. Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: «Довольно! Хватит использовать Черное море в качестве шантажа!»

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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