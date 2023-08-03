Блинкен: США сделают для безопасности вывоза продовольствия из России всё, если она вернется в «зерновую сделку»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в ООН в четверг, 3 августа, заявил, что Соединенные Штаты готовы сделать всё для безопасности экспорта продовольствия, в том числе для России, если она вернется в «зерновую сделку», – сообщает агентство Reuters.

В ходе общения с журналистами Блинкен сказал: «Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения свободного и безопасного экспорта продовольствия всех участников «Черноморской инициативы», в том числе и России, если она вернется к «сделке».

Со своей стороны, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности сказал: «Если все наши проблемы, связанные с реализацией меморандума России-ООН будут устранены, мы будем готовы вернуться к «Черноморской инициативе»

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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