Польша закроет границу для украинской агропродукции вопреки решению ЕК

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в четверг, 3 августа, заявил, что Варшава 15 сентября закроет границу для украинской сельхозпродукции, даже если Еврокомиссия (ЕК) будет против- сообщает «Польское радио».

В интервью на радиостанции Телюс сказал: «Даже если Европейская комиссия решит этого не делать, мы закроем границу. Считаю, что некоторые из пяти прифронтовых стран сделают то же самое. Это не против кого-то, а для заботы о благополучии фермеров. Мы хотим и помогаем Украине, но благополучие фермеров является нашим приоритетом».

Варшава, Иван Бабурин

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