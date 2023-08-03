российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 августа 2023, 21:28 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Польша закроет границу для украинской агропродукции вопреки решению ЕК

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в четверг, 3 августа, заявил, что Варшава 15 сентября закроет границу для украинской сельхозпродукции, даже если Еврокомиссия (ЕК) будет против- сообщает «Польское радио».

В интервью на радиостанции Телюс сказал: «Даже если Европейская комиссия решит этого не делать, мы закроем границу. Считаю, что некоторые из пяти прифронтовых стран сделают то же самое. Это не против кого-то, а для заботы о благополучии фермеров. Мы хотим и помогаем Украине, но благополучие фермеров является нашим приоритетом».

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,