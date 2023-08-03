Нигер заблокировал французские теле- и радиоканалы

Медиахлдинг France Médias Monde в четверг, 3 августа, сообщила, что в Нигере прекратилось вещание основных иновещательными французских СМИ в Африке – телеканала France 24 и радиостанции RFI (Radio France Internationale), – передают СМИ.

В сообщении, распространенном France Médias Monde, в частности, говорится: «По информации многочисленных источников на месте, вещание RFI и France24 в стране было остановлено. Новые власти Нигера приняли это решение вне установленных правовых рамок. France Médias Monde осуждает это решение. Данные СМИ уже подвергались цензуре в Мали и Буркина-Фасо в последние месяцы».

Париж, Иван Бабурин

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