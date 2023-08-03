МИД РФ: Самые кризисные ситуации с продовольствием в мире спровоцированы США и их союзниками

И.о. постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский на дебатах высокого уровня Совета Безопасности ООН по проблематике голода и спровоцированном конфликтами отсутствием глобальной продовольственной безопасности в четверг, 3 августа, заявил, что наиболее кризисные ситуации с продовольствием в мире спровоцированы действиями США и их союзников, – сообщили в российском МИДе.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Многие, причем наиболее острые из кризисных продовольственных ситуаций, прямо или косвенно спровоцированы действиями США и их союзников или являются последствиями их многолетней политики».

«По оценкам ООН технически острой нехватки продовольствия в мире нет. То есть дело не в том, что его мало. Продовольствия в мире производится достаточно. Проблема в его неравномерном распределении, когда на Западе накоплены избыточные запасы, а в развивающихся государствах – дефицит. Вторая причина – то, что экономисты называют «ценовой конъюнктурой». Проще говоря, когда крупнейшим производителям агропромышленной продукции выгодно поддерживать высокие цены на нее. Речь идет о, так называемой, «большой четверке» (американские компании Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus), на долю которых приходится от 75% до 90% глобального торгового оборота товаров АПК», – заявил Полянский и добавил: «Несмотря на все благие лозунги, донорская помощь западных стран небескорыстна и всегда обставлена политическими предусловиями. Наглядный пример – ситуация с механизмом трансграничной гумпомощи Сирии, когда западные страны фактически открыто шантажируют сирийский народ, добиваясь смены власти».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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