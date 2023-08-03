Белый дом от переговоров в Саудовской Аравии по Украинскому вопросу результатов не ждет

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 3 августа, заявил, что Соединенные Штаты США от переговоров в Саудовской Аравии по теме украинского кризиса реальных результатов ждать не стоит, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Я бы не ожидал реальных результатов от предстоящих переговоров в Саудовской Аравии по Украине, которые из этого получатся. Администрация США рассматривает эту встречу в качестве очередной возможности продолжить работы по распространению в международном сообществе «формулы мира» Киева».

«Предстоящие встречи в Джидде по Украине – это не мирные переговоры, а попытка заручиться поддержкой предложений Киева», – отметил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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