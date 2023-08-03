Захарова ответила Боррелю на обвинения России в попытках «подсадить» страны на свое зерно

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 3 августа, заявила, что глава евродипломатии Жозеп Боррель устраивает фарс, обвиняя Россию в том, что она якобы «подсаживает» страны на свое дешевое зерно.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Боррель обвинил Россию в попытке подсадить развивающиеся страны на свое зерно. Я что-то не пойму, а голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет?»

«Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее», – отметила представитель российского МИДа.

Ранее сегодня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что «Россия «подсаживает» развивающиеся страны на дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми»

«В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас подсаживает уязвимые страны, обращаясь к ним с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам», – заявил Боррель.

Москва, Иван Бабурин

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