Пентагон не испытывает иллюзий в отношении украинского наступления

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в субботу, 3 августа, заявил, что относительно украинского наступления иллюзии у США отсутствуют, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Райдер сказал: «Нет никаких иллюзий, что эти боевые действия, которые ведет Украина, являются легкими. У России было время создать укрепления, а Украина наступает. Бои будут трудными. У нас есть уверенность в том, что у Вооруженных сил Украины имеются значительные боевые способности и что они под киевским командованием задействуют их в зоне боевых действий в то время, которое выберут сами».

Между тем, The Washington Post со ссылкой на свои источники пишет, что «Украина начала третий этап наступления».

Авторы публикации, в частности, пишут: «Первая фаза наступления началась в июне, когда 9-й армейский корпус ВСУ, вооруженный западной техникой, натолкнулся на хорошо укрепленную российскую оборону, в особенности минные поля. Следующий этап в основном состоял из пехотных атак, в ходе которых Украина пыталась добиться преимущества над россиянами при помощи ассиметричных методов ведения боя. Однако, к значительному продвижению это тоже не привело. На прошлой неделе ВСУ решили отправить на поле боя резервный 10-й армейский корпус, что привело к резкой активизации боевых действий».

Вашингтон, Иван Бабурин

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