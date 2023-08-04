В сентябре тысячи россиян «попросят» из Латвии

Председатель комиссии Сейма Литвы по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмарс Лидака в пятницу, 4 августа, заявил, что в сентябре более 6000 россиян получат письмо от Управления по гражданству и миграции (PMLP) с просьбой покинуть Латвию, – сообщает латвийское издание Delfi.

В комментарии агентству Лидака сказал: «Значит ли это, что, в конце концов, какую-нибудь семидесятилетнюю бабушку возьмут и отвезут к границе? Когда в моей комиссии мы такой вопрос задали начальнику Пограничной охраны, он так нам сказал: они просто по закону должны это сделать».

Delfi также пишет, что депортация ждет россиян, «которые не прошли проверку на обретение статуса постоянного жителя ЕС. Эти люди не сдавали экзамен и не получали временное разрешение на проживание. Но это не касается тех россиян, которые имеют любое другое разрешение на пребывание в Латвии, например – визу».

Со своей стороны, заместитель госсекретаря МВД Латвии Виллис Витолиньш подтвердил, что письма с просьбой покинуть республику готовятся. По предварительным подсчетам, адресатов может быть около 6000 сказал: «Если человек не имеет права находиться в стране, то ему нужно ехать в страну, где он имеет право на пребывание. Время на выезд дается три месяца. Это делается для того, чтобы человек мог уехать без спешки. Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, ему предусматривается административное наказание в виде штрафа».

Рига, Иван Бабурин

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